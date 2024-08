Polak odpadł z rywalizacji, a teraz jeszcze to. Organizatorzy się nie popisali

Marcin Krukowski odpadł z rywalizacji rzutu oszczepem

Krukowski w tym roku wracał do dobrej formy. Niestety, nie udało mu się jednak rzucić podczas igrzysk w Paryżu na tyle dobrze, by uzyskać minimum kwalifikacyjne. Pokazuje to jednak rozwój dyscypliny, bo po raz pierwszy zdarzyło się, żeby rezultat 82.34 nie dawał awansu.

"Do Tokio jechałem z 2. wynikiem, ale tam rzucaliśmy "na ceracie". Niewiele tu zabrakło, dałem z siebie 100%. Widzimy się za 4 lata. Mój rekord życiowy pokazuje na co mnie stać, trzeba do tego wrócić. Będę parł do przodu, poddanie się nie wchodzi w grę" - komentował swój występ oszczepnik.