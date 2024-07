Polak największą sensacją, złoto w kapitalnym stylu. Rekord mistrzostw Europy

Co bieg na 400 metrów, to gigantyczne emocje. Nie minęły 24 godziny, a Quincy Woods pobił rekord świata U-18, Natalia Kaczmarek z Nickishą Pryce stworzyły kosmiczne widowisko z rekordami w Londynie, Matthew Hudson-Smith pobił rekord Europy i uzyskał najlepszy czas na świecie. A później w Bańskiej Bystrzycy doszło do wielkiej sensacji, 17-letni Stanisław Strzelecki wygrał złoto w mistrzostwach kontynentu na 400 m - z nowym rekordem życiowym (46.50 s), będącym zarazem rekordem mistrzostw.