Polak mistrzem Europy, najlepszy wynik na świecie. Najmłodszy z braci, za to jaki kozak

Brat zaciągnął brata, a później obaj wciągnęli tego najmłodszego. Ogromny talent, już to pokazał

To właśnie w Lublinie Jakub Rodziak mówił dla PZLA, że do sportu pchnęli o bracia. - Damiana zauważono na zawodach szkolnych, poszedł a trening. A później zaciągnął drugiego brata, Karola, który też pcha i rzuca. A jak się zaczął koronawirus, to wciągnęli i mnie. A dziś bez trenowania mi ciężko, codziennie myślę o treningu, nawet w głowie sobie to wszystko układam. Wzoruję się na Piotrze Małachowskim, ale chciałbym przebić osiągnięcia brata - stwierdził.