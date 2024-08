Chód sportowy był kiedyś polską specjalnością, czasy Roberta Korzeniowskiego kibice wspominają z nostalgią. Obaj reprezentanci Poski, Maher Ben Hlima i Artur Brzozowski, zapewne marzyli, by choć w części nawiązać do tych jego sukcesów, by na kilka kilometrów przed metą mieć szansę powalczenia o podium. Życie zweryfikowało ich plany, i to brutalnie. Już w połowie dystansu stało się jasne, że w rywalizacji panów nasi nie odegrają głównych ról.

Reklama