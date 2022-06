Polak jednym z bohaterów mityngu Diamentowej Ligi

Zaczęło się świetnie. Famke Bol przebiegła bowiem 400 m ppł w czasie 52,61. To nie tylko jej najlepszy wynik w tym sezonie, ale przede wszystkim rekord mityngu. Holenderka poprawiła osiągnięcie Jamajki Deon Hemmings (53,18) sprzed 15 lat.

Bol była bezkonkurencyjna. Pozostałe rywalki wyprzedziła co najmniej o dwie sekundy. Druga przybiegła Anna Ryżykowa (54,81), a trzecia Brytyjka Jessie Knight (54,84).

Polskim bohaterem został Paweł Fajdek. Wygrał bowiem konkurs rzutu młotem nie tylko z rekordem mityngu, ale także rekordem całego cyklu Diamentowej Ligi (80,56) . Walka trwała do samego końca, bo czołowa trójka najlepsze wyniki uzyskała w szóstej próbie. Trzeci był inny Polak Wojciech Nowicki (78,36).

Wynik Fajdka jest trzecim w tym roku na świecie.

W biegu na 200 m zobaczyliśmy dwie Polki. Czwarta była Nikola Horowska (23,22), a ósma Martyna Kotwiła (23,94). Wygrała Ida Karstoft, która wynikiem 22,73 ustanowiła rekord Danii.

Lekkoatletyka. Armand Duplantis z najlepszym w roku wynikiem na świecie

Klasę po raz kolejny pokazał Armand Duplantis. Wygrał konkurs skoku o tyczce z wynikiem 6,02, co jest nie tylko rekordem mityngu, ale i najlepszym wynikiem w tym roku na świecie. Szwed o centymetr okazał się lepszy od własnych wyników - sprzed roku w Oslo i z 6 czerwca tego roku z Hengelo. Duplantisowi nie przeszkodził nawet mały wypadek na skoczni, kiedy przy jednej z jego prób organizatorzy zapomnieli usunąć szmatkę, którą wycierali zeskok. Potem Szwed próbował jeszcze pokonać wysokość 6,10, ale po dwóch nieudanych próbach zrezygnował.

Bieg na 400 m ppł miał być wydarzeniem dla Norwegów. Przecież to w tej konkurencji startuje Karsten Warholm - mistrz olimpijski z Tokio i rekordzista świata. Zawodnik doznał jednak kontuzji i nie wiadomo, czy będzie w ogóle zdolny do startu w mistrzostwach świata, które w przyszłym miesiącu odbędą się w Eugene. Pod nieobecność Warholm bieg należał do Alissona dos Santosa. Brazylijczyk wygrał niezagrożenie z czasem 47,26 tylko o 0,03 gorszym od najlepszego wyniku w tym roku na świecie, który także należy do niego.

Emocje mieliśmy jeszcze w kończącym mityng biegu na milę. Wygrał go Norweg Jakob Ingebrigtsen, który wynikiem 3,46,46 ustanowił nie tylko najlepszy czas w tym roku na świecie, ale i pobił rekord kraju oraz Diamentowej Ligi.

Siódmy był Polak Michał Rozmys (3,55,13), co jest jego rekordem życiowym.

Wyniki:

kobiety

200m

1. Ida Karstoft (Dania) 22,73

2. Beth Dobbin (W. Brytania) 23,01

3. Jamile Samuel (Holandia) 23,05

4. Nikola Horowska (Polska) 23,22

...

8. Martyna Kotwiła (Polska) 23,94

800 m

1. Keely Hodgkinson (W. Brytania) 1.57,71

2. Laura Muir (W. Brytania) 1.58,09

3. Renelle Lamote (Francja) 1.58,50

400 m ppł

1. Femke Bol (Holandia) 52,61 - rekord mityngu

2. Anna Ryżykowa (Ukraina) 54,81

3. Jessie Knight (W. Brytania) 54,84

5000 m

1. Dawit Seyaum (Etiopia) 14.25,84

2. Gudaf Tsegay (Etiopia) 14.26,69

3. Letesenbet Gidey (Etiopia) 14.26,92

dysk

1. Sandra Perković (Chorwacja) 66,82

2. Valarie Allman (USA) 65,91

3. Kristin Pudenz (Niemcy) 63,31

mężczyźni

100 m

1. Andre de Grasse (Kanada) 10,05

2. Reece Prescod (W. Brytania) 10,06

3. Akani Simbine (RPA) 10,09

400 m

1. Kirani James (Grenada) 44,78

2. Isaac Makwala (Botswana) 45,45

3. Christopher Taylor (Jamajka) 45,52

110 m ppł

1. Devon Allen (USA) 13,22

2. Asier Martinez (Hiszpania) 13,30

3. Rafael Pereira (Brazylia) 13,37

400 m ppł

1. Alisson dos Santos (Brazylia) 47,26

2. Rasmus Magi (Estonia) 48,51

3. Wilfried Happio (Francja) 49,01

mila

1. Jakob Ingebrigtsen (Norwegia) 3.46,46 - najlepszy w tym roku wynik na świecie, rekord Diamentowej Ligi

2. Oliver Hoare (Australia) 3,47,48

3. Jake Wightman (W. Brytania) 3,50,30

5000 m

1.Telahun Haile Bekele (Etiopia) 13.03,51

2. Samuel Tefera (Etiopa) 13.04,35

3. Getnet Wale (Etiopia) 13,04,48

rzut młotem

1. Paweł Fajdek (Polska) 80,56 - rekord mityngu i Diamentowej Ligi

2. Bence Halasz (Węgry) 79,29

3. Wojciech Nowicki (Polska) 78,36

skok o tyczce

1. Armand Dupantis (Szwecja) 6,02 - najlepszy w tym roku wynik na świecie i rekord mityngu

2. Sondre Guttormsen (Norwegia) 5,80

3. Pal Hagen Lillefosse (Norwegia) 5,80

skok w dal

1. Militiadis Tentoglou (Grecja) 8,10

2. Thiobias Montler (Szwecja) 8,05

3. Simon Ehammer (Szwajcaria) 7,95