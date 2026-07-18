Polak faworytem do złota, kurs na tytuł do czwartej serii. 40 cm różnicy na końcu

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

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Gdy zaczynał się konkurs kulomiotów, Polacy mieli już cztery medale w mistrzostwach Europy juniorów młodszych. Brakowało tylko tego złotego. Nazwisko Adriana Drala znajdowało się zaś na niebieskim tle na numerze startowym, co oznaczało, że Polak jest liderem kontynentalnych tabel. Do czwartej kolejki prowadził, później o 3 cm dalej pchnął Niemiec, a następnie o kolejne trzy - Włoch. Losy złotego krążka rozstrzygnęły się na samym końcu rywalizacji - padł pierwszy, zarazem jedyny 20-metrowy rzut.

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Adrian Dral z medalem ME juniorów młodszych w RietiMattia OzbotGetty Images

Mistrzostwa Europy juniorów młodszych, czyli zawodniczek i zawodników do lat 18, trwają w Rieti od czwartku. To najważniejsza impreza kontynentalna w tej kategorii wiekowej, choć nie ma długiej tradycji - odbywa się dopiero od 2016 roku. I nie można jednoznacznie powiedzieć, że jeśli ktoś dominuje w tym wieku, to podobnie będzie i w seniorskich zmaganiach kilka czy nawet kilkanaście lat później.

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Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Na liście rekordzistów ME U-18 można jednak znaleźć nazwiska, które dziś zna każdy fan "królowej sportu". Choćby Jarosławy Mahuczich, Mychajło Kochana, Mattii Furlaniego czy Nielsa Larosa. Są też tam nasi mistrzowie z 2024 roku z Bańskiej Bystrzycy, bo dwa lata temu Anastazja Kuś i Stanisław Strzelecki pobijali rekordy imprezy biegnąć po złote medale na 400 m. Dziś znajdują się w skrajnie różnej sytuacji - ona zdobyła złoto w MP do lat 20 w Zamościu, będzie kandydatką do medalu w MŚ w Eugene za trzy tygodnie. A Strzelecki miał problemy zdrowotne, w Zamościu nie dobiegł do mety w finale B.

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Andrzej Grupa

Do tego roku młodzi polscy lekkoatleci zdobyli 25 medali w ME. We Włoszech dołożyli już cztery kolejne: trzy srebrne (Kinga Jackowska w pchnięciu kulą, Dawid Barański w skoku wzwyż, Bartosz Pytlik na 200 m) oraz jeden brązowy (Zofia Pasierbek na 400 m). Nie było złota, ale taka szansa pojawiła się na sam koniec sobotniej rywalizacji. O krążki walczyli kulomioci, faworytem był Adrian Dral.

Mistrzostwa Europy w Rieti. Adrian Dral z medalową szansą w pchnięciu kulą. Lider po trzeciej kolejce

17-latek z Resovii jest przykładem zawodnika, który harmonijnie się rozwija. Już zimą posyłał 5-kilogramową kulę w okolice 20,5 metra, sezon letni zaczął od próby na 20.89 m. I do dziś jest to najlepszy wynik na kontynencie - stąd plastron z niebieskim nazwiskiem u Polaka. Jeszcze dwa tygodnie temu w mistrzostwach Polski Dral pchnął kulę aż cztery razy za 20. metr, w najlepszej próbie było 20.76 m. Dziś jednak doszedł jeszcze inny czynnik - stres w najważniejszej rywalizacji w życiu.

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Andrzej Grupa

Polak nie zaczął źle - sam nawet krzyknął po próbie na 19.70 m, że to "nienajgorszy początek". Zwłaszcza że rywale zawodzili. Niewiele brakowało, a Włoch Antony del Pioluogo, mający zbliżoną życiówkę do Polaka, nie wskoczył do wąskiego finału. Zaliczył dwa spalone, w trzeciej kolejce 19.24 m dało mu jednak pewność kontynuacji startu.

W połowie zmagań Dral prowadził - poprawił się nawet na 19.75 m. I krzyknął "ajajaj", bo chyba mógł z tego wycisnąć trochę więcej. Posyłał kulę w podobny punkt, w pięciu seriach było zawsze ponad 19 metrów. I ani jednej "20".

Trzech lekkoatletów pozuje na niebieskiej bieżni z flagami swoich krajów, stojąc ramię w ramię w sportowych strojach reprezentacji Włoch, Niemiec i Polski.
Trzej medaliści z Rieti. Adrian Dral z brązemMattia OzbotGetty Images

W czwartej serii sytuacja się zmieniła - Niemiec Clesio de Carvalho uzyskał 19.78 m, o 3 cm przebił Polaka. A w piątej na prowadzenie wyszedł del Pioluogo - z 19.81 m. Dralowi zostały dwie próby, by to zmienić. I nie dał rady. A złoto trafiło ostatecznie do Niemca, który w ostatniej kolejce uzyskał 20.15 m. Z upalnego Rieti wyjedzie z tytułem.

Dral zaś, trenowany w Rzeszowie przez Mirosława Wierzbickiego, w kadrze przez Macieja Bukowieckiego, ale uczestniczący także w konsultacjach z Duńczykiem Andreasem Thordalem, może czuć lekki zawód. Z drugiej strony - 17-latek jest wielkim talentem. Za rok, choć będzie w tym młodszym roczniku, może powalczyć o medal w mistrzostwach Europy do lat 20. A te zorganizuje Bydgoszcz.

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Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Zawodnik reprezentujący Polskę w stroju sportowym z napisem DRAL na numerze startowym, stojący na stadionie lekkoatletycznym przed konkurencją pchnięcia kulą, po lewej stronie widoczna lista startowa zawodników biorących udział w finale.
Adrian Dral przed konkursem w Rietiscreen za TVP Sportmateriał zewnętrzny


Oceniła występ Igi Świątek. "Cała Polska oczekuje od niej wyników". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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