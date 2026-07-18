Mistrzostwa Europy juniorów młodszych, czyli zawodniczek i zawodników do lat 18, trwają w Rieti od czwartku. To najważniejsza impreza kontynentalna w tej kategorii wiekowej, choć nie ma długiej tradycji - odbywa się dopiero od 2016 roku. I nie można jednoznacznie powiedzieć, że jeśli ktoś dominuje w tym wieku, to podobnie będzie i w seniorskich zmaganiach kilka czy nawet kilkanaście lat później.

Na liście rekordzistów ME U-18 można jednak znaleźć nazwiska, które dziś zna każdy fan "królowej sportu". Choćby Jarosławy Mahuczich, Mychajło Kochana, Mattii Furlaniego czy Nielsa Larosa. Są też tam nasi mistrzowie z 2024 roku z Bańskiej Bystrzycy, bo dwa lata temu Anastazja Kuś i Stanisław Strzelecki pobijali rekordy imprezy biegnąć po złote medale na 400 m. Dziś znajdują się w skrajnie różnej sytuacji - ona zdobyła złoto w MP do lat 20 w Zamościu, będzie kandydatką do medalu w MŚ w Eugene za trzy tygodnie. A Strzelecki miał problemy zdrowotne, w Zamościu nie dobiegł do mety w finale B.

Do tego roku młodzi polscy lekkoatleci zdobyli 25 medali w ME. We Włoszech dołożyli już cztery kolejne: trzy srebrne (Kinga Jackowska w pchnięciu kulą, Dawid Barański w skoku wzwyż, Bartosz Pytlik na 200 m) oraz jeden brązowy (Zofia Pasierbek na 400 m). Nie było złota, ale taka szansa pojawiła się na sam koniec sobotniej rywalizacji. O krążki walczyli kulomioci, faworytem był Adrian Dral.

Mistrzostwa Europy w Rieti. Adrian Dral z medalową szansą w pchnięciu kulą. Lider po trzeciej kolejce

17-latek z Resovii jest przykładem zawodnika, który harmonijnie się rozwija. Już zimą posyłał 5-kilogramową kulę w okolice 20,5 metra, sezon letni zaczął od próby na 20.89 m. I do dziś jest to najlepszy wynik na kontynencie - stąd plastron z niebieskim nazwiskiem u Polaka. Jeszcze dwa tygodnie temu w mistrzostwach Polski Dral pchnął kulę aż cztery razy za 20. metr, w najlepszej próbie było 20.76 m. Dziś jednak doszedł jeszcze inny czynnik - stres w najważniejszej rywalizacji w życiu.

Polak nie zaczął źle - sam nawet krzyknął po próbie na 19.70 m, że to "nienajgorszy początek". Zwłaszcza że rywale zawodzili. Niewiele brakowało, a Włoch Antony del Pioluogo, mający zbliżoną życiówkę do Polaka, nie wskoczył do wąskiego finału. Zaliczył dwa spalone, w trzeciej kolejce 19.24 m dało mu jednak pewność kontynuacji startu.

W połowie zmagań Dral prowadził - poprawił się nawet na 19.75 m. I krzyknął "ajajaj", bo chyba mógł z tego wycisnąć trochę więcej. Posyłał kulę w podobny punkt, w pięciu seriach było zawsze ponad 19 metrów. I ani jednej "20".

Trzej medaliści z Rieti. Adrian Dral z brązem Mattia Ozbot Getty Images

W czwartej serii sytuacja się zmieniła - Niemiec Clesio de Carvalho uzyskał 19.78 m, o 3 cm przebił Polaka. A w piątej na prowadzenie wyszedł del Pioluogo - z 19.81 m. Dralowi zostały dwie próby, by to zmienić. I nie dał rady. A złoto trafiło ostatecznie do Niemca, który w ostatniej kolejce uzyskał 20.15 m. Z upalnego Rieti wyjedzie z tytułem.

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Dral zaś, trenowany w Rzeszowie przez Mirosława Wierzbickiego, w kadrze przez Macieja Bukowieckiego, ale uczestniczący także w konsultacjach z Duńczykiem Andreasem Thordalem, może czuć lekki zawód. Z drugiej strony - 17-latek jest wielkim talentem. Za rok, choć będzie w tym młodszym roczniku, może powalczyć o medal w mistrzostwach Europy do lat 20. A te zorganizuje Bydgoszcz.

Adrian Dral przed konkursem w Rieti screen za TVP Sport materiał zewnętrzny





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