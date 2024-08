Polak drżał do samego końca, ale jest medal! I to trzeci w karierze

W piątkowej sesji wieczornej podczas igrzysk paraolimpijskich w Paryżu zaprezentowało się kilku Polaków, w tym Lech Stoltman i Damian Ligęza, którzy wystąpili w finale w pchnięciu kula w kategorii F55. Pierwszy z nich stanął przed szansą na wywalczenie trzeciego w karierze medalu paraigrzysk, ponieważ wcześniej dwukrotnie sięgał po brąz. Stoltman po swojej próbie plasował się na podium i do samego końca musiał drżeć o to, czy rywale go nie wyprzedzą. Na szczęście tak się nie stało, a nasz reprezentant wywalczył brąz!