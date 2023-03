- Nie sądziłem, że w tak młodym wieku będę już w europejskiej czołówce i będę zdobywał medale. To smakuje naprawdę bardzo dobrze - przyznał nasz zawodnik.

Szymański: Założenia wyszły nawet chyba ponad skalę

Następnie podkreślił równą formę przez cały sezon halowy, która zaprowadziła go na podium. Dzięki temu spisał się nawet lepiej, niż wychodziło z czasu, jaki przywiózł do Stambułu. Na papierze wynikało, że pisany jest mu brązowy medal, którego nie miał zamiaru brać w ciemno . I wyszedł na tym doskonale.

- To, że miałem równą formę i dużo biegów na wysokim poziomie pokazuje, iż tak naprawdę nie mogłem sobie wyobrazić lepszego sezonu. Wszystkie założenia, które przyjęliśmy z trenerem, wyszły nam . Chyba nawet ponad skalę" - powiedział Szymański.

- Jasne, że jeszcze nie mam tak dobrej reakcji startowej, jak mogę, ale do tego potrzeba trochę doświadczenia. Poza tym to chyba jeden z łatwiejszych elementów do wytrenowania. Cieszę się, że nie traciłam w finale przez błędy nad płotkami - analizował.