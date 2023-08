Polak biegł po złoto, nie wytrzymał. Ma medal, ale żal pozostał

Maksymilian Szwed biegł po złoto w prestiżowej rywalizacji w finale 400 metrów podczas juniorskich mistrzostw Europy w Jerozolimie. Był faworytem, miał najlepszy czas w tym roku w całej stawce, prezentował się znakomicie. Zapłacił jednak wysoką cenę za tempo, które narzucił w pierwszej części dystansu, gdy rywalizacja toczyła się pod wiatr. Na ostatnich 70 metrach go niemal zatrzymało, walczył o to, by zostać na podium. I to się udało, choć przed Litwinem bronił się do samej kreski.