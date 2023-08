Polak biegł po srebro, słabł w oczach. Co zrobił jego rywal z RPA?

Polak ścigał się z Turkiem. Po wyrównaniu biało-czerwonym nie było jednak do śmiechu

Polacy zaczęli nieźle, Adam Łukomski na ostatniej prostej toczył zaciętą walkę z Turkiem İlyasem Çanakçım . Był minimalnie przed rywalem na linii mety, ale Polacy biegli zewnętrznym, siódmym torem, mieli więc dłuższy dystans przed sobą. Wydawało się jednak, że Patryk Grzegorzewicz zbiegnie do krawężnika na drugiej pozycji, a tymczasem zrobił to dopiero na czwartym miejscu. Zaczęły się schody, przed Polakami biegli jeszcze zawodnicy z RPA oraz wspierani przez liczną publiczność Chińczycy. Grzegorzewicz na ostatniej prostej toczył zaciętą walkę z Xinwangiem Li , z Chińczykiem zresztą za chwilę rywalizował po kolejnej zmianie Daniel Sołtysiak .

Na ostatniej zmianie biało-czerwonych reprezentował najbardziej doświadczony Mateusz Rzeźniczak. 25-latek z MKS Aleksandrów Łódzki to olimpijczyk z Tokio, etatowy reprezentant reprezentacyjnej drużyny, czwarty zawodnik ostatnich mistrzostw Polski. On postawił wszystko na jedną kartę - na przeciwległej prostej ruszył do ataku, wyprzedził Chińczyka Jiahui Songa i niskiego biegacza z RPA - Lindukuhle Gorę. Zbliżył się też do Turka İsmaila Nezira, wicemistrza Uniwersjady na 400 m przez płotki. Ten jednak od razu przyspieszył, a Polak kilka metrów za jego plecami prowadził mały peletonik.