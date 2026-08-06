Lekkoatletyczne mistrzostwa świata odbywają się co dwa lata - poprzednie dwie edycje też odbyły się w Ameryce, ale południowej. Tak z Cali, jak i z Limy Biało-Czerwoni przywozili medale, zmagania w Peru otworzyli miejscem na podium już pierwszego dnia.

Właśnie na ten pierwszy dzień planowane są rywalizacje sztafet mieszanych 4x400 metrów - konkurencja bardzo wymagająca, bo tak eliminacje, jak i finał odbywają się tego samego dnia. To ma zaś ogromny wpływ na składy, bo już w kolejnej sesji zaczynają się biegi eliminacyjne na jedno okrążenie.

Medal w indywidualnym starcie na 400 metrów jest zaś celem Anastazji Kuś - sprinterka AZS UWM Olsztyn pozostaje jedną z faworytek. Stąd decyzja, że dla niej miejsce w składzie sztafety mieszanej się nie znalazło - ma skupić się na swoim występie, a później od razu ruszyć do Birmingham na seniorskie mistrzostwa Europy. Być może w Anglii pobiegnie już w poniedziałek, w tym dorosłym mikście.

Skład Polski nie budził jednak żadnych kontrowersji. Męska część została skonstruowana tak samo, jak w przedpołudniowych - czasu lokalnego - eliminacjach. Zaczynał więc mistrz Polski juniorów Oliwier Frąckowiak, na trzeciej zmianie biegł wicemistrz - Bartłomiej Adamczyk. U pań pojawiły się zaś dwie medalistki MP U-20 z Zamościa - druga tam Jasmine Kanakanti oraz trzecia Maja Zbielska. Ta ostatnia zastąpiła Lenę Pajęcką - świetną w przedpołudniowej rywalizacji, ale mającą też później eliminacyjny bieg na 800 metrów.

Mistrzostwa świata U-20 w Eugene. Pierwsza medalowa szansa dla Polski. W sztafetach mieszanych

Frąckowiak zaczął w środku stawki, wyglądało, że może sporo stracić do czołówki. Tym razem popisał się jednak znakomitym finiszem, Biało-Czerwoni byli w środku stawki, ale tu wciąż różnice były niewielkie. Podobnie dobrze pobiegła Zbielska - najpierw spokojnie, później przyspieszając na finiszowej prostej, odrabiająca jedno miejsce.

Adamczyk, po otrzymaniu pałeczki, ruszył czwarty, ale straty do Jamajki i Australii były minimalne - może ze dwa metry. Z przodu zaś całkowicie niezagrożona znajdowała się ekipa USA. Kanakanti nie zdołała jednak się przesunąć, wyprzedziła ją genialna Czeszka Linda Botková, która niedawno w Rieti wywalczyła złoto mistrzostw Europy do lat 18 w biegu na 400 metrów przez płotki. I to z drugim czasem w historii LA, szybsza od niej w tej kategorii była tylko Sydney McLaughlin.

16-latka z Czech zaatakowała na finiszu Australię i Jamajkę - skutecznie, wywalczyła dla swojego kraju srebro. Kanakanti nie miała takiego przyspieszenia, nie była w stanie zbliżyć się do rywalek. Choć zachowała piąte miejsce.

Polska uzyskała czas 3:19.96 - drugi w historii naszej LA. Juniorski mikst szybciej pobiegł tylko pięć lat temu w Nairobi, wtedy w składzie były m.in. Kornelia Lesiewicz i Alicja Kaczmarek, młodsza siostra Natalii Bukowieckiej.

Bieg skończył się o 20.55 czasu zachodnioamerykańskiego, w Polsce dochodziła 6 rano. I niemal natychmiast pojawił się komunikat sędziów, że jedna ze sztafet została zdyskwalifikowana. Poszło o Polaków. A dokładniej - o przekroczenie toru.

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Złoto wywalczyli Amerykanie - z najlepszym czasem w historii juniorskich sztafet (3:15.31). Srebro dla Czech (3:18.16, rekord kraju), brąz dla Australii (3:18.45, rekord kontynentu). Jamajka też poprawiła swój rekord, a została z niczym.

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W czwartek kolejne szanse - indywidualnie na 400 metrów w eliminacjach pobiegnie m.in. Kuś.

Anastazja Kuś Łukasz Szeląg PZLA materiały prasowe



