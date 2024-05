– Poziom tych zawodów będzie bardzo wysoki, bo wszyscy podchodzą do nich na serio. Uważam też, że formuła ich rozgrywania jest dziwna, a program minutowy dość skomplikowany. Nigdy tak nie startowaliśmy, zatem jest to dla nas pewne wyzwanie. Natomiast ten problem dotyczy wszystkich reprezentacji, które przylecą na Bahamy. Chociaż z drugiej strony to może być dla nas dobre, może być naszym atutem, bo jesteśmy stworzeni do zadań specjalnych. Mimo tych krótkich przerw wierzę, że dzięki naszym siłom charakterów i tym, że ciężko trenujemy po prostu damy radę

~ zapewnia Natalia Kaczmarek