Polacy czerwienią się ze wstydu przed igrzyskami. "Mam nadzieję, że takich historii już nie będzie"

Dwa dni później Polka, która była jedną z kandydatek do medalu, udała się do Strasburga na testy z psem , bowiem najprawdopodobniej środek do jej organizmu trafił po tym, jak leczyła psa, którego zabrała za sobą na zgrupowanie wysokogórskie.

Przestroga dla Polaków przed igrzyskami. "Mam nadzieję, że takich historii już nie będzie"

Norbert Kobielski odebrał nawet nominację do kadry olimpijskiej i złożył ślubowanie, by za chwilę dowiedzieć się, że na igrzyska nie pojedzie.

" Athletics Integrity Unit (AIU) tymczasowo zawiesiło Norberta Kobielskiego (Polska) ze względu na obecność/stosowanie substancji zabronionych pentedronu/norefedryny" - napisano w komunikacie. Oba te środki to substancje psychoaktywne i stymulujące, należące do dopalaczy.

- Jeśli chce być się profesjonalnym sportowcem, to trzeba przyjąć ten aspekt życia, która dla - powiedzmy - cywilów jest dziwny i śmieszny, ale dla przeszkolonych od dziecka sportowców, powinien być czymś naturalnym. Muszą mieć w sobie wrodzoną niepewności i wrodzoną uwagę na wszystko to, co trafia do organizmu - przyznał Majewski.