Polacy bronią złota. Nerwowo przed finałem. Trener nie gryzie się w język

Jakie szanse Polaków w finale sztafet mieszanych 4x400m? Mają siódmy czas eliminacji

Matusiński podkreśla, że nawet nie przyszło mu do głowy, by namawiać Kaczmarek do zmiany decyzji.

- Gdybym obawiał się krytyki, to już dawno bym tego nie robił - mówi z naciskiem Matusiński. - Radzę jednak wszystkim "komentatorom", by wstali z kanap i zrobili cokolwiek dla polskiego sportu. Wtedy zobaczą, z jakim wiąże się to wysiłkiem. Proszę pamiętać, że ci zawodnicy trenują na pełnych obrotach od 15. roku życia właśnie po to, by znaleźć się na igrzyskach.