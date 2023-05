Polacy biorą wszystko. Nasz mistrz świata wkroczył do gry. Pewna wygrana

- Nie ma co się już teraz spodziewać rzutów w okolicach 80 metrów, ale liczę na to, że Paweł dobrze zakręci - mówił w rozmowie z Interia Sport Szymon Ziółkowski , mistrz olimpijski i trener naszego młociarza, dzień przed inauguracyjnym występem Pawła Fajdka .

Nasz pięciokrotny mistrz świata zrobił, co do niego należało. Wygrał zawody w Forbach. Polak triumfował z wynikiem 76,42 m. Rezultat bardzo przeciętny, ale na tym etapie sezonu nie ma co do niego przywiązywać większej wagi. Fajdek miał serię: x, 71,87; 76,42; 73,74; 74,58; X).