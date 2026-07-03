Pokaz mocy Pii Skrzyszowskiej. Zmasakrowany rekord, 29 setnych różnicy

Już poprzedni sezon, ale też i ostatnia zima pokazały, że trener Jarosław Skrzyszowski potrafi zupełnie inaczej budować formę swojej córki niż kiedyś. Nie na początek sezonu, by imponowała w mityngach. Ale spokojnie, by te najlepsze chwile przyszły w docelowych imprezach.

Pia błyszczała zimą zeszłego roku w hali, najpierw w Apeldoorn, później w Nankinie. Był rekord Polski na 60 m przez płotki. Imponowała też... jesienią, bo mistrzostwa świata w Tokio kończyły sezon. A ona w elitarnej stawce nie tylko awansowała do finału, ale zajęła w nim dziewiąte miejsce. A jeszcze rok wcześniej na przełomie sierpnia i września było krucho.

Teraz Pia szykuje tę formę na połowę sierpnia - i mistrzostwa Europy w Birmingham. Choć na połowę września też by się przydało - bez problemu, mając takie wyniki, powinna awansować na World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.

Po wielu biegach w granicach 12.60 - 12.70 s w końcu przyszedł przełom. W ostatnią niedzielę, w Diamentowej Lidze w Paryżu. Polka najpierw uzyskała 12.53 s, to pozwoliło wejść do finału, choć z ostatnim czasem. Ale w nim 12.46 s dało już piąte miejsce.

Pia Skrzyszowska z nowym rekord mityngu w Nancy. Fenomenalna forma Polki

Dziś Pia była jedną z czworga reprezentantów Polski w Nancy - w mityngu ku pamięci polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego. Owszem, stawka biegu płotkarskiego była daleka pod względem jakości od tej z Paryża. W ciemno można było stawiać, że jeśli ktoś ma zagrozić Polce, to Francuzka Laeticia Bapte, która imponowała już w zeszłym roku w hali.

Pia Skrzyszowska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Polka nie zostawiła żadnych wątpliwości, świetnie ruszyła, od razu uzyskała przewagę. Warunki były idealne, wiatr wiał w plecy (+1,7 m/s). Uzyskała czas 12.44 s - swój czwarty w całej karierze. Bapte finiszowała w 12.60 s, trzecia Sascha Alessandrini - już w 12.77 s.

Polka poprawiła 12-letni rekord zawodów Cindy Billaud (12.73 s). I pokazała, że już wkrótce może jednak znów zaatakować rekord Polski. A ten od 46 lat należy do Grażyny Rabsztyn i wynosi 12.36 s.

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Pytanie, kiedy to się stanie? Najlepiej, aby dokonała tego w finale mistrzostw Europy.

Pia Skrzyszowska ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News





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