Pojedynek gigantów. Kibice już ostrzą sobie zęby. To będzie spektakl

Podczas mityngu Diamentowej Ligi we Florencji (2 czerwca) dojdzie do arcyciekawego pojedynku sprinterskiego mistrza olimpijskiego Włocha Marcella Jacobsa z mistrzem świata Amerykaninem Fredem Kerleyem. Będzie to pierwsza taka rywalizacja na 100 m od 2012 roku.