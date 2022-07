Podwójne standardy na MŚ. Lider polskiej sztafety grzmi

Oprac.: Jakub Kędzior Lekkoatletyka

Męska sztafeta 4x400 metrów awansowała do finału mistrzostw świata w Eugene, co nie udało się naszej żeńskiej sztafecie, choć była kandydatem do medalu. Kajetan Duszyński, jeden z członków sztafety, po biegu stwierdził, że to, jak potraktowano Polki, to stosowanie podwójnych standardów, ponieważ równocześnie uznano protest Botswany, którą dokooptowano do finału.

Zdjęcie Kajetan Duszyński / Adam Warżawa / PAP