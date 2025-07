Podpora polskiej sztafety ma dość biegania na 400 metrów. Bolesne wyznanie 21-latka

Mija prawie rok od ostatniego biegu Igora Bogaczyńskiego na 400 metrów. I nie zanosi się na to, by 21-latek prędko znowu przebiegł ten dystans. W piątek (4 lipca) lekkoatleta MKL Jarocin stanął w blokach młodzieżowych mistrzostw Polski w biegu na jedno okrążenie. Przebiegł jednak 30 metrów i zrezygnował z dalszej rywalizacji. - To, że w ogóle stanąłem w tych blokach na 400 metrów, to już jest sukces - mówił Bogaczyński z grymasem na twarzy. Okazuje się, że tak znienawidził ten dystans, że aż trudno mu się o nim mówi.