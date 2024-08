Podczas igrzysk wywołał burzę, znów uderza w kibiców. "Zapraszam do treningu"

Konrad Bukowiecki zaprasza hejterów na wspólny trening

Hejt wobec 27-latka wzrósł jeszcze bardziej, w związku czym sportowiec znów postanowił rozprawić się z zakłócającymi mu spokój internautami. Konrad Bukowiecki skorzystał z okazji i w rozmowie z "tvpsport.pl" zwrócił się do osób narzekających na wyniki. "Ludzie, którzy nie przebiegli w życiu 100 metrów i nigdy nie mieli kuli w dłoni, wypowiadają się na tematy, o których nie mają pojęcia. Zapraszam każdego do wspólnego treningu. Dopóki ktoś nie liźnie tego sportu, nie wie, o co w nim chodzi. Zaznaczę jeszcze, iż oprócz hejtu dostałem też bardzo dużo miłych słów. Nie chcę o tym zapominać. Dziękuję tym próbującym zrozumieć, o co chodzi w zawodowym sporcie" - przekazał.