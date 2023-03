Pobiegły szybciej od rekordu świata, ale ich wynik nie zostanie uznany!

Panie, które pobiegły w składzie: Amber Anning, Joanne Reid, Rosey Effiong i Britton Wilson uzyskały czas 3.21,75. To o 1,58 szybciej niż rekord świata należący do Rosjanek. Wynik zawodniczek uniwersytetu z Arkansas nie może jednak zostać wpisany do tabel, ponieważ nie reprezentowały jednego kraju. Pierwsza to Brytyjka, druga Jamajka, a dwie ostatnie są Amerykankami.