Po 11 latach od morderstwa Oscar Pistorius wyszedł na wolność. Opinia publiczna podzielona

Oscar Pistorius z powodzeniem reprezentował barwy Republiki Południowej Afryki na igrzyskach paraolimpijskich. Mimo utraty nóg w dzieciństwie zawodnik dzięki specjalnym protezom był w stanie nie tylko rywalizować z innymi paraolimpijczykami, lecz również z uczestnikami igrzysk olimpijskich. Został on dopuszczony do rywalizacji i w Londynie dotarł nawet do półfinału. Największą "sławę" przyniosły mu jednak tragiczne wydarzenia, do jakich doszło w 2013 roku.