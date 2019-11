Plebiscyt World Athletics. Hassan, Muhammad i Fraser-Pryce wśród finalistek

Holenderka etiopskiego pochodzenia Sifan Hassan, która jako pierwsza kobieta w historii wygrała złoty medal mistrzostw świata na dystansie 1500 i 10 000 m, znalazła się w finałowej piątce plebiscytu "Lekkoatletka Roku" organizowanego przez międzynarodową federację - World Athletics (dawniej IAAF).

Hassan to dosyć kontrowersyjna postać. W tym sezonie osiągnęła niesamowite wyniki - nie tylko wywalczyła dwa złote medale mistrzostw świata w Dausze, ale poprawiła także rekord świata na milę oraz triumfowała na dwóch dystansach w Diamentowej Lidze - na 1500 m i 5000 m. Należała jednak do grupy treningowej Alberto Salazara, a trener ten został zawieszony za nakłanianie zawodników do brania niedozwolonych środków.

Oprócz Holenderki szansę na tytuł najlepszej lekkoatletki ma Amerykanka Dalilah Muhammad, która dwukrotnie w tym sezonie poprawiała rekord świata w biegu na 400 m ppł. Najpierw w trakcie mistrzostw kraju zmierzono jej 52,20, a potem w mistrzostwach świata uzyskała 52,16 i wywalczyła złoto. Na najwyższym stopniu podium w Dausze stanęła także ze sztafetą 4x400 m.

Dwa złote medale tegorocznych MŚ ma na swoim koncie inna finalistka - Shelly-Ann Fraser-Pryce. Jamajska sprinterka triumfowała na 100 m i w sztafecie 4x100 m. Wygrała siedem z dziesięciu startów w tym sezonie.

Nominowana jest także mistrzyni świata w trójskoku Yulimar Rojas. Wenezuelce zabrakło zaledwie dziewięciu centymetrów do rekordu globu (15,50).

O miano najlepszej lekkoatletki świata walczy też Kenijka Brigid Kosgei. W Chicago ustanowiła czasem 2:14.04 rekord świata w maratonie, wygrała też prestiżowy bieg w Londynie.

Jak poinformowała światowa federacja, najlepszy zawodnik roku zostanie wyłoniony drogą głosowania - 50 procent głosów będzie miała rada World Athletics, a po 25 procent kibice i sportowcy (Athletics Family). Finałowa gala, na której zostaną ogłoszone wyniki także w kategorii "Lekkoatlety Roku", odbędzie się 23 listopada w Monako.