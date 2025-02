Plawgo odetchnął, miał stracić rekord Polski. I to bardzo zła wiadomość

Tyle że w Toruniu, w finale, Szwed miał jeszcze dodatkowe zadanie. Nie tylko poprawić "życiówkę" z Ostrawy, ale też może zbliżyć się do rekordu Polski Marka Plawgi, który od 23 lat wynosi 45.39 s. Gdyby tak się stało, pomógłby też polskiej sztafecie męskiej dostać się do Apeldoorn, o to Biało-Czerwoni walczyli. Nie ukrywajmy jednak, było to trudne zadanie. Gdyby startować mogli Igor Bogaczyński, Kajetan Duszyński czy Karol Zalewski, pewnie nie byłoby problemu. A i Szwed poczułby jakiś nacisk.

