Piszą już o katastrofie. Wielka mistrzyni nie obroni złota w Paryżu, dramat w finale

Wstała, starała się gonić cały peleton, w połowie dystansu traciła do nich około 10 metrów, dwie sekundy. To jednak zbyt wyraźna różnica, nawet dla zawodniczki, która jesienią zeszłego roku uzyskała czternasty czas w historii 800 metrów, jako ósma zeszła poniżej minuty i 55 sekund. W końcu odpuściła, zrezygnowana ukończyła bieg w 2:19.69.

Athing Mu byłaby w Paryżu niemal pewną kandydatką do podium. To wielka gwiazda światowej lekkoatletyki

Mu odpowiedziała w finale Diamentowej Ligi, we wrześniu w Eugene, pokonała 800 metrów w 1:54.97. Szybciej w XXI wieku biegała tylko Kenijka Pamela Jelimo , no i Caster Semenya , dopóki mogła. Był to zarazem ostatni występ 21-letniej wtedy Amerykanki, problemy z rozcięgnem podkolanowym sprawiły, że swój sezon 2024 zaczęła właśnie na amerykańskich kwalifikacjach do igrzysk w Paryżu. Bieg eliminacyjny był przeciętny, ale półfinał wygrała już w niezłym czasie 1:58.84.

Najlepszy czas na świecie Granta Hollowaya. Udany powrót rywalki Adrianny Sułek-Schubert

To zresztą nie była jedyna sensacja w Eugene w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu. Do finału rzutu dyskiem nie awansowała pochodząca z Hawajów Laulauga Tausaga-Collins, aktualna mistrzyni świata z Budapesztu. Praktycznie we wszystkich swoich tegorocznych startach przekraczała 60 metrów, w Eugene do miejsca w finałowej dwunastce wystarczało niespełna 58 metrów, a ona... spaliła trzy próby. Za to Valarie Allman rzuciła 70.89 m. To drugi w tym roku wynik na świecie.