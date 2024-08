Armand Duplantis z kolejnym rekordem

Dwie kolejne imprezy i dwa rekordy. Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu Armand Duplantis skoczył na wysokość 6,25 metra, na memoriale Kamili Skolimowskiej poprawił swój wynik o jeszcze centymetr , pobijając swój wyczyn sprzed zaledwie paru tygodni. Specjalnie na życzenie Szweda rozbieg ustawiono w innej części i wydłużono go dla wszystkich zawodników.

AP / © 2024 Associated Press

Duplantis o swoim „prawie idealnym” rekordzie świata w skoku o tyczce / AP / © 2024 Associated Press

Wypełniony niemal po brzegi Stadion Śląski oszalał, oszaleli na punkcie rekordu Duplantisa też inni sportowcy, w tym Piotr Lisek, którego z dominatorem skoku o tyczce łączy długoletnie koleżeństwo. Panowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, a Lisek dopisał do niego kilka mocnych słów.

Piotr Lisek o Duplantisie

"Gość pomylił planety, ale świetnie odnajduje się na ziemi. Kolejny rekord świata, co najważniejsze, myślę, że nie ostatni" - pisał przy wspólnym selfie Piotr Lisek. To nie była jednak jego cała wiadomość. Postanowił odnieść się też do charakteru Duplantisa.