Lekkoatletyka. Piotr Lisek zażartował z dziennikarza

Wciąż nie wiadomo, czy Lisek pojawi się na mistrzostwach w Stambule. - Biję się z myślami. Nie obiecuję, że pojadę i nie obiecuję, że nie pojadę - mówił w rozmowie z Aleksandrem Dzięciołowskim z TVP Sport. To właśnie na zakończenie tego wywiadu doszło do zabawnej sytuacji z udziałem tyczkarza. Sportowiec postanowił zrobić żart dziennikarzowi, udając, że "poleruje" łysinę Dzięciołowskiego. Ten nie zauważył, co robi tyczkarz i kontynuował mówienie do kamery.