Piotr Lisek podziękował polskim sportowcom za postawę w związku z wojną w Ukrainie

Lekkoatletyka

Polscy sportowcy coraz głośniej sprzeciwiają się wojnie w Ukrainie. Do tego grona należy Piotr Lisek, który za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych opublikował ważne słowa i podziękował koleżankom i kolegom, reprezentującym inne dyscypliny sportu. „Tak naprawdę doceniamy to co mamy dopiero w obliczu zagrożenia” – napisał polski tyczkarz.

Zdjęcie Piotr Lisek / AFP