Historię, w której przecinają się nazwiska polskich lekkoatletów Ewy Swobody i Sebastiana Urbaniaka, opinia publiczna poznała na początku 2023 roku . To wtedy portal mojakruszwica.pl ujawnił, że w sylwestrową noc doszło do fizycznego starcia biegającego 400 m ppł Sebastiana Urbaniaka z halowym mistrzem świata z 2018 roku na tym dystansie, Jakubem Krzewiną. W tle znalazła się, przynajmniej według zeznań Urbaniaka, Ewa Swoboda, którą miał zobaczyć w oknie jednego z mieszkań, a do której - jak przyznał - ma słabość . Z kolei według informacji jej partnera, Krzysztofa Kiljana, nie było jej wtedy w Kruszwicy.

Swoboda reaguje, Urbaniak wyniesiony. Do akcji wkracza Piotr Lisek

Wydarzenia, do których doszło chwilę przed finałem biegu na 60 m, a zakończonym zwycięstwem naszej największej gwiazdy sprintu, skomentowała sama Swoboda. - To trudna sytuacja. Liczę, że zdjęcia obiegną internet. Nie widziałam tego z bliska. I dobrze. Z trybun go wyprowadzono. Sprawa jest już u prawnika. Czekam, jak to się rozwiąże. Nie chcę kontynuować tego tematu. Szkoda poświęcać mu uwagę. Jestem osobą publiczną. Zdaję sobie sprawę z tego, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. Rozróżniam jednak fanów od osób pop***. Złapałam dystans. Nie załamuję się. Mam to gdzieś. Nie chcę zdradzać wszystkiego - zacytował zawodniczkę TVP Sport.