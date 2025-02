Pilny komunikat od Natalii Bukowieckiej. Nowe wieści ws. jej zdrowia. "Z przykrością"

Tym razem w Paryżu pobiegła po brązowy medal, co jest niewątpliwie największym osiągnięciem 27-latki w jej karierze. Wierzono, że również 2025 rok będzie dla Bukowieckiej udany i faktycznie w nowy rok lekkoatletka weszła znakomicie. Na wielu imprezach osiągała świetne rezultaty i tak samo miało być w Ostrawie . Niestety 4 lutego okazał się dla Polki datą pechową. Na setnym metrze Bukowiecka odczuła dyskomfort.

Natalia Bukowiecka rezygnuje ze startów. Wydała komunikat

Bukowiecka musiała przerwać bieg, bo kontuzja okazała się zbyt bolesna. "Dziś smutny dzień dla mnie. Pierwszy raz w karierze nie ukończyłam biegu. Natomiast dla wszystkich, którzy się martwią i pytają, najprawdopodobniej to nic poważnego" - napisała wówczas lekkoatletka w mediach społecznościowych. Nieco więcej o urazie Polki w rozmowie z Eurosportem powiedział jej trener, Maciej Rożej.

Wiadomości bardzo złe nie są, ale wesołe też nie. To naderwanie przywodziciela wielkiego, szczęście w nieszczęściu, że naderwanie niewielkie. Przez najbliższy tydzień stosować będziemy trening zastępczy, a potem Natalia przejdzie kolejne badania

"Cześć Kochani, Przede wszystkim chciałabym Wam bardzo podziękować za wszystkie słowa wsparcia. Cieszę się że jesteście ze mną nie tylko podczas tych dobrych chwil, ale również podczas tych gorszych. Wiem, że wielu z Was czeka na informację co dalej z moim sezonem halowym. Z przykrością muszę poinformować, że nie zobaczycie mnie na najbliższych zaplanowanych startach - Orlen Cup i Copernicus Cup. Nie mówię jednak, że na hali nie wystartuje. Decyzję podejmiemy po najbliższych badaniach" - czytamy we wpisie lekkoatletki na Instagramie.