Pierwszy rzut rekordzisty Polski zdecydował. Doszło do zmiany na tronie

We wrześniu zeszłego roku w Tokio wszyscy trzej reprezentanci Polski rzucili w eliminacjach ponad 80 metrów, ale tylko Dawid Wegner był wtedy szczęśliwy. On poprawił na Stadionie Narodowym swój rekord życiowy, jako jedyny awansował do finału. Zajął w nim dziewiąte miejsce, ale mówimy o zawodniku dzisiaj 26-letnim, któremu w ostatnim czasie nie przeszkadza zdrowie. I przed najlepszym okresem kariery.

To bowiem problem u Marcina Krukowskiego i Cypriana Mrzygłóda. Ten pierwszy jest rekordzistą kraju, rzucił w karierze blisko 90 metrów. Tyle że rzut oszczepem to chyba najbardziej kontuzjogenna konkurencja, nie tylko w naszym kraju. Gdy Krukowski jest zdrowy, zwłaszcza na początku sezonu, potrafi rzucać daleko za 80. metr. Teraz w maju też tak było, w Warszawie uzyskał 83.73 m. Tyle że ten mityng miał formalnie za niską klasę, by Polski Związek Lekkiej Atletyki mógł zaliczyć rezultat jako wypełnienie minimum na ME dla zawodnika urodzonego przed 2000 rokiem.

A to minimum wynosiło 81 metrów.

Mistrzostwa Polski w Białymstoku. Dziesiąty tytuł dla Marcina Krukowskiego

Krukowski już w pierwszej kolejce w Białymstoku rzucił znakomicie - na 81.20 m. Objął prowadzenie, a do tego wypełnił to, czego oczekiwały władze związku.

Taki sam wynik powinien osiągnąć też Mrzygłód, ale w jego przypadku sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Po tamtych mistrzostwach świata zdecydował się na operację kolana, a do tego jeszcze "przy okazji" wyremontował staw skokowy. Przerwa miała trwać minimum pół roku, dopiero osiem dni temu w Lucernie zdecydował się na pierwszy start w sezonie. Rzucił 78.53 m, pokonał mistrza olimpijskiego z Paryża, ale... na początku tego tygodnia oznajmił, ze kończy sezon. Bo nie czuje jeszcze, by mógł daleko rzucać - tyle, ile by chciał. A mówimy o wynikach w okolicy 84-85 metrów.

W czwartek zmienił jednak decyzję, zgłosił się do rywalizacji w Białymstoku. I z punktu stał się kandydatem do medalu. Mówimy zaś o dwukrotnym mistrzu kraju - zawodniku, który bronił tytułu.

Marcin Krukowski, Białystok 2026 screen za TVP Sport materiał zewnętrzny

Dziś był jednak w cieniu Krukowskiego i Wegnera. Regularnie rzucał w okolicach 73-74 metrów - tak było w pięciu seriach: od pierwszej do czwartej oraz szóstej. A w piątej uzyskał 77.43 m - wynik niezły, ale wystarczający tym razem tylko do brązu.

Krukowski ze swoim 81.20 m czekał zaś, co zrobią rywale. Wegner pierwszą próbę spalił, w drugiej rzucił 78.96 m. A gdy w trzeciej poprawił się na 80.84 m, zapachniało kapitalną walką o złoto.

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I Wegner próbował, ale podnosił grot za wysoko - oszczep leciał w górę i spadał. Krukowski zaś czekał, oszczędzał zdrowie, rezygnował ze swoich rzutów.

Gdy w szóstej kolejce Wegner w końcu rzucił w miarę płasko, to zabrakło akurat mocy. Wyszło z tego niecałe 77 metrów - za mało, by myśleć o złocie. Krukowski wywalczył więc 13. medal, a już dziesiąty złoty. Więcej tych najcenniejszych miał tylko Janusz Sidło - aż 14.

- Pierwszy rzut był lekki, bez agresji, poprawny, wyciągnięty na długiej dźwigni. To pokazje, że można rzucać dużo dalej. Cieszy wynik, a miejsce najbardziej. Lecimy dalej, ważne, że nic mnie nie boli - mówił mistrz Polski w TVP Sport.

Dawid Wegner ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News

Cyprian Mrzygłód IDREES MOHAMMED AFP





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