Pierwszy rzut Nowickiego od 10 miesięcy. Po siatce. Później dołożył 349 cm

Kilka dni temu Wojciech Nowicki mówił o swoich problemach w programie "Lekkie Gadki" w TVP Sport - sytuacja z jego zdrowiem była niepokojąca. Sam nie wiedział, co się dzieje, nie czuł dobrze swojego ciała. Z trenerką Joanna Fiodorow uznali, że czas na dokładne badania - a te pokazały dość skomplikowaną sytuację. - Obumarł mi mięsień, bo miałem uszkodzony nerw, noga zaczęła się zmniejszać w obwodzie. To była przyczyna wielu problemów. To 70 metrów sprawiło, że podjęliśmy decyzję o zakończeniu. Ból tylko narastał - mówił nasz mistrz olimpijski z Tokio. - Teraz czuję się bardzo dobrze fizycznie, udało się odbudować siłę w nodze - dodał później.

Choć było też jasne, że rzucania na poziomie 77 czy 78 metrów raczej jeszcze spodziewać się nie należy. Dodatkowo - w Dreźnie organizatorzy dali młociarzom tępe koło, a trzej 80-metrowcy z tego sezonu: Merlin Hummel, Volodymyr Myslyvchuk i Armin Szabados nawet się do tej granicy nie zbliżyli.

Dość powiedzieć, że Nowicki przegrał ze znakomitym w ostatnim czasie Niemcem o mniej niż 2,5 metra.

Wojciech Nowicki wrócił do klatki. Pierwszy konkurs mistrza olimpijskiego od niemal 10 miesięcy

Dla Nowickiego ten pierwszy start był dużą niewiadomą, choć na treningach oddał już przecież wiele rzutów. Ale nie przed wielotysięczną publicznością, w rywalizacji z innymi. W Goldenes Oval w Dreźnie został zaprezentowany jako przedostatni: po nim znalazł się tylko Hummel. Czyli wicemistrz świata z Tokio, gdzie przegrał tylko z Ethanem Katzbergiem, ale wyśrubował życiówkę do 82,77 m. A to wynik... lepszy od rekordu Nowickiego.

Polak w pierwszej kolejce uzyskał 71,03 m, ale linka zahaczyła o siatkę, stąd i strata kilku metrów. A później było już 74,10 m, co dało awans na czwarte miejsce w stawce. Doświadczony młociarz z Białegostoku rzucał mniej więcej w ten sam punkt - plus minus metr. W piątej serii poprawił się na 74.52 m, ostatecznie zajął piąte miejsce. Wyprzedził go jeszcze Islandczyk Hilmar Orn Jonsson (74.84 m).

Pierwsze trzy pozycje zajęli ci, którzy w tym roku rzucali już ponad 80 metrów: Hummel (76.90 m), Myslyvchuk (75.95 m) i Szabados (75.27 m). Nie są to jednak odległości imponujące, co może świadczy o słabej jakości koła.

W innym młociarskim konkursie - w Forbach - Francuz Yann Chaussinand uzyskał 79.81 m, a Marcin Wrotyński z AZS Poznań - 74.83 m. I powinien awansować w światowym rankingu.

