Pierwszy rzut mistrza z Tokio i już rekord sezonu. Nowicki bez konkurencji

Obaj polscy mistrzowie młota rozpoczęli sezon miesiąc temu w Nairobi - Wojciech Nowicki rzucił wtedy 79.14 m, Paweł Fajdek - 75.82 m. Dla Nowickiego był to niezły start, ale i tak cała stawka świetnych przecież zawodników znalazła się w cieniu genialnego Ethana Kaztberga. Młody Kanadyjczyk, sensacyjny mistrz świata z Budapesztu, rzucał grubo ponad 83 metry, w najlepszej próbie uzyskał 84.38 m. Jeśli odliczyć rezultaty zawodników z dawnego ZSRR, a później z Rosji i Białorusi, to dalej w historii posyłał młot tylko Japończyk Koji Murofushi.

Powiedzieć więc, że Katzberg jest w tej chwili głównym faworytem do olimpijskiego złota, to coś oczywistego.

Równa forma Wojciecha Nowickiego, równa forma Pawła Fajdka. W przypadku tego drugiego jest jednak niedosyt

Wojciech Nowicki po występie w Nairobi zrobił sobie dwutygodniową przerwę od startów, w domowym mityngu w Białymstoku uzyskał na początku maja 78.33 m. Rezultat, z którym może walczyć o medal mistrzostw Europy, ale nie dający gwarancji na taki sukces. Dziś w Montreuil miał cztery podobne próby: zaczął od 79.54 m, później trzykrotnie rzucał powyżej 78.5 m. Każdy z tych wyników dałby mu zwycięstwo we Francji.

Inaczej wygląda bowiem sytuacja z Fajdkiem, który ostatecznie został sklasyfikowany na drugiej pozycji. Gdy w Nairobi uzyskał 75.82 m, pisał, że to miejsce i warunki niespecjalnie mu pasują. Trener pięciokrotnego mistrza świata, znakomity niegdyś młociarz Szymon Ziółkowski, mówił w Interii tak: Takie wyniki, jakie utrzymał w kole w Nairobi, czyli w granicach 76 m, to były najsłabsze rezultaty na treningach. Dlatego ten start nie jest dla mnie żadną informacją na temat tego, co zrobiliśmy przez kilka ostatnich miesięcy. Paweł jest zdrowy i jest dobrze przygotowany.