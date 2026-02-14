Już za pięć tygodni w Toruniu przekonamy się, która kobieta jest tą najszybszą na dystansie 60 metrów. Jedno jest pewne - tytułu z Nankinu nie obroni Mujinga Kambundji, która przecież złoto zdobywała też w Belgradzie w 2022 roku. Choć wznowiła już treningi po urodzeniu dziecka.

A czy szansę na drugi tytuł dostanie Julien Alfred, to zależy już tylko od decyzji sprinterki z Saint Lucia. Mistrzyni olimpijska z Paryża już od tygodnia miała bowiem minimum i najlepszy czas na świecie, a teraz także - jako pierwsza od dwóch lat - pokonała dystans 60 metrów poniżej siedmiu sekund. I dokonała tego mimo faktu, że... zaspała na starcie.

Ten weekend pod względem zawodów World Athletics jest dość specyficzny, bo tych o wysokiej randze nie ma prawie w ogóle. Za oceanem, w Randal Tyson Indoor Center w Fayetteville odbył się jednak mityng, który przyniósł wybitne wyniki. Ważne także dla nas - z uwagi na potencjalną obecność gwiazd w HMŚ w Toruniu.

Wybitne wyniki w Arkansas. A na deser poprawiony 20-letni rekord świata

Tydzień temu w tej samej hali Julien Alfred wybiegała na 60 metrów równe 7 sekund - i wskoczyła na szczyt światowej listy. Teraz w Arkansas miała trochę pecha - start powtarzano po falstarcie Carlety Bernard, ona zupełnie zaspała na starcie, została z tyłu. Czas reakcji - 0.217 s - nie był może najsłabszy w stawce, ale to przecież niemal 12 setnych gorzej od optymalnego. A rekord świata, od 32 lat należący do Iriny Priwałowej, wynosi przecież 6.92 s.

Tymczasem Alfred wrzuciła piąty bieg i zaczęła połykać rywalki. Na mecie miała 6.99 s, o cztery setne wyprzedziła Jacious Sears i o osiem - Briannę Lyston. Pierwsza zareagowała na strzał startera o ponad 0.04 s szybciej, druga miała podobną rekację jak mistrzyni olimpijska z Paryża.

Równie znakomity był finał męski - wygrał Amerykanin Jordan Anthony, z czasem 6.43 s. O pięć setnych lepszym od dotychczasowego "world lead". Po raz ostatni szybciej biegał Cristian Coleman - w HMŚ w Glasgow w 2024 roku.

Podobnie było w kobiecym skoku w dal - Jasmine Moore uzyskała wynik 6.86 m, a Sophia Beckmon oraz Jamajka Nia Robisnon - po 6.82 m. Czwarta w stawce Claire Bryant, czyli halowe mistrzyni świata z Nankinu i piąta zawodniczka MŚ z Tokio, skoczyła 6.77 m. Czyli tyle samo, ile wynosi od dwóch tygodni rekord Polski Anny Matuszewicz.

Khaleb McRae - nowy halowy rekordzista świata na 400 metrów KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

A w męskim skoku w dal doszło do sensacji na skalę światową - Cordell Tinch wygrał z wynikiem 8.29 m. Może i nie jest to rezultat na miarę rekordu Bułgarii Bożydara Sarabojukowa (8.45m), czy regularnego "fruwania" Matii Furlaniego w okolice 8.40 m, ale mówimy o... wybitnym płotkarzu, mistrzu świata z Tokio na 110 m przez płotki. A do tego Tinch potrafi też skakać wzwyż - jego rekord wynosi tu 2.21 m.

A na sam koniec padł halowy rekord świata w biegu na 400 metrów. Poprawił go Khaleb McRae - na dystansie dwóch okrążeń uzyskał czas 44.52 s. Co ciekawe, dwa lata temu w tym samym obiekcie w Arkansas szybciej pobiegł Christopher Moraels Williams (44.49 s), ale wtedy nie dopełniono procedur, które pozwoliłyby ratyfikować wynik.

Dziś w nocy dalsza część rywalizacji.

Julien Alfred KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

