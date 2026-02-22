Pierwszy raz Swobody i wszystko jasne. Polka wbiegła na mistrzostwa świata
Aż do 22 lutego Ewa Swoboda miała tylko jeden start w tym sezonie - dwa tygodnie temu biegła w mityngu w Dortmundzie. I trochę jednak zaskoczyła, choć całe zawody wygrała. Uzyskała jednak w finale 7.23 s, a to nie dawało minimum na halowe mistrzostwa świata, które za miesiąc odbędą się w Toruniu. Druga okazja nadeszła dzisiaj, właśnie w Toruniu, w mityngu Copernicus Cup. I wszystko stało się już jasne.
Julien Alfred już biega na poziomie 7 sekund, a nawet "złamała" tę granicę, Zaynab Dosso uzyskiwała już niewiele gorsze czasy, a bardzo szybka była też Patrizia van der Weken. Włoszka i reprezentantka Luksemburga przyjechały do Polski na finałowe zawody World Athletics Indoor Tour - Gold Level, to one były faworytkami.
A zadaniem Swobody było już pokazanie takiej szybkości, które dałoby jej przepustkę do HMŚ w Toruniu.
Zwykle Polka imponowała już w pierwszych startach, w sezon wchodziła z czasami na poziomie 7.10 s. Choć zdarzały się też "szybsze" starty. Ten rok jest inny, ale pamiętajmy, że większą część lata najlepsza polska specjalistka od 60 czy 100 metrów straciła. I po kontuzji mięśniowej przystąpiła do mistrzostw świata w Tokio - tam dotarła do półfinału w indywidualnych zmaganiach. Co i tak było dużym wyczynem.
Ewa Swoboda z minimum na halowe mistrzostwa świata. Popis Zaynab Dosso
Zanim Ewa pojawiła się na starcie w drugiej serii, w tej pierwszej pojawiła się Zaynab Dosso. Halowe mistrzyni Europy z Apeldoorn i wicemistrzyni świata z Nankinu spisała się rewelacyjnie, uzyskała 7.04 s. Pokazała moc, jaką w najlepszych momentach w karierze miała Swoboda. A dobrze spisała się też Magdalena Stefanowicz - jej 7.26 s pozwoliło awansować do finału Copernicusa, oznaczało rekord sezonu. Wynik już zaledwie o sześć setnych gorszy od minimum. A Polka wygrała starcie z Karoliną Manasovą, która przecież miała już w tym sezonie wynik o dwie dziesiąte lepszy i przewodziła nawet liście World Athletics.
W drugiej serii zaś pobiegła właśnie Ewa. Przegrała z van der Weken, która wpadła na mecie w czasie 7.14 s. Swobodzie zmierzono 7.20 s, dało to pewny awans do finału. A jednocześnie oznaczało minimum na HMŚ.
Ten finał o godz. 18.05.