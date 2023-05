Pierwszy Polak, który tak skakał. Zmarł wybitny członek "Wunderteamu"

Najlepsi skoczkowie świata mają dziś po 190-193 cm wzrostu, Czernik "dorósł" do 181. A i tak rywalizował z najlepszymi na świecie, swój moment chwały mógł mieć podczas igrzysk w Tokio. Był wymieniany w szerokim gronie kandydatów do medalu, w lipcu, na trzy miesiące przed igrzyskami, w szwedzkim Hässleholm skoczył 2,20 m - był to jego siódmy już rekord Polski i wynik, który w Japonii dałby mu złoto. Jako pierwszy Polak skoczył 2,10 m, jako pierwszy też - 2,20 m.

W Tokio mógł być medal, fenomenalny rekord Polski przed igrzyskami. I zaczął siąpić deszcz...

- Gdybym przyniósł panu gazety z tamtego czasu, zobaczyłby pan, że na całym świecie zakładano, iż jeden medal jest dla mnie - mówił siedem lat temu portalowi Gdy Milką Oklaski, zaznaczając, że przed wylotem do Japonii reprezentanci musieli przejść wiele szczepień. Organizm zawodnika Lumelu Zielona Góra zareagował źle, a na dodatek Czernik tuż przed wylotem zachorował na żółtaczkę, w Tokio trafił do... separatki. Mimo to w eliminacjach bez problemu skoczył 2,06 m i uzyskał awans do finału. Tam zaryzykował - pokonał 1,95 m, później 2,06 m.

- Uznałem, że jeśli mam zdobyć medal, muszę rozegrać to taktycznie - mówił. Strącił pierwszy skok na 2,09, dwa kolejne przesunął na 2,12 m. - Wtedy zmieniła się pogoda, zaczął siąpić deszcz, zrobiło się ciemno. Zapalono reflektory, a wówczas zmienia się akomodacja oka, inaczej ocenia się odległość - opowiadał i żałował, bo na 2,12 m miał znaczne przewyższenie, ale popełnił błąd. - Na filmie z olimpiady doskonale widać, jak przy skoku na 2,12 m moje ciało jest pół metra nad poprzeczką, ale uciekła mi ręka do tyłu. Wtedy opadają biodra, więc uderzyłem w stojak raz, drugi. No i po medalu. Załamałem się kompletnie. Ludzie nas uwielbiali, ale do pełni szczęścia brakuje tego medalu. Gdybym go zdobył, byłbym pewnie gwiazdą do śmierci - wspominał.

Edward Czernik / Mieczysław Świderski

Z kresów na "Ziemie Odzyskane". Tam zaczęła się piękna kariera

Urodził się w 1940 roku w Dublanach pod Lwowem, ale zaraz po wojnie jego rodzina została deportowana na Ziemie Odzyskane - do Górzycy, niedaleko Kostrzyna nad Odrą. Tam, dość przypadkowo, wystartował w międzyszkolnym konkursie w skoku wzwyż, bo "chciał mieć trójkę z matematyki", a szkoła nie posiadała reprezentanta. Później występował już w klubach z Zielonej Góry.

Był członkiem słynnego "Wunderteamu", choć sam wielu medali na międzynarodowych zawodach nie zdobył. Jeśli brylował, to w tych krajowych (pięć złotych medali mistrzostw Polski) oraz mityngach. W dwóch startach w mistrzostwach Europy kończył zmagania na piątym i czwartym miejscu, na igrzyskach w Tokio był ostatecznie jedenasty. Zdobył za to medal podczas finału Pucharu Europy - w 1965 roku w Stuttgarcie (brąz) oraz w tym samym roku srebro na Uniwersjadzie w Budapeszcie. 28 razy reprezentował Polskę podczas międzynarodowych spotkań.

Uważam, że za wcześnie się urodziłem. To, co teraz jest zapewniane sportowcom wyczynowym, dla ludzi z mojego pokolenia było niedostępne, dlatego zdrowie daje dziś o sobie znać. Trenowaliśmy w bardzo prymitywnych warunkach, a jednocześnie osiągaliśmy dobre wyniki, na światowym poziomie. W czasach Wunderteamu stadiony były zapełnione po brzegi, ludzie się cieszyli, dostarczaliśmy im radości i wzruszeń. ~ Edward Czernik w rozmowie z portalem "Gdy Milkną Oklaski"

Edward Czernik był trenerem niemal do śmierci. Sport był dla niego wszystkim

Prowadził polską kadrę skoczków w latach 1976-80, a w 1986 roku wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wcześniej odrzucił propozycję z Belgii. - Zdecydowałem się wyjechać, bo w Polsce trenerem byłem społecznie, a musiałem utrzymać rodzinę - mówił we wspomnianej rozmowie z portalem Gdy Milkną Oklaski.

Miał pracować dwa lata, został na ponad dwie dekady. Po powrocie do Polski, już na emeryturze, wciąż pracował społecznie ze skoczkami - aż do 2022 roku. "Całe moje życie to sport" - mawiał.

Edward Czernik zmarł w wieku 82 lat.