Pierwszy dzień mistrzostw świata, a Polska ma już dwa medale. Co za otwarcie

- Medaliści z Paryża zapowiadają walkę o kolejne igrzyska, więc w tym roku też są w formie i myślę, że wciąż możemy na nich liczyć. Jesteśmy też bardzo mocni w klasie T72, czyli we frame runningu na 100 i 400 m; to powinny być nasze duże szanse. Tradycyjnie też rzuty, w których parę medali powinno być. W skokach stary lis, Maciek Lepiato, wciąż jest w swojej klasie jedynką na listach światowych. Bardzo liczę na to, że biegi się ruszą, mamy tam parę dziewczyn biegających od 100 do 400 metrów i jak się postarają, to mogą być fajne wyniki - mówił pod koniec sierpnia.