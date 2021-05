Alica Schmidt, niemiecka biegaczka, specjalistka od 400 metrów, uznana za najseksowniejszą lekkoatletkę świata, cieszy się olbrzymią popularnością w mediach społecznościowych, co przekłada się też na spore zyski z reklam. Niestety sportowo wciąż sporo brakuje jej do czołówki, a sama zawodniczka nie wierzy, że uda jej się kiedykolwiek dorównać najlepszym biegaczkom świata.

