Organizatorzy Diamentowej Ligi w Chorzowie, czyli memoriału Kamili Skolimowskiej, już dwa tygodnie temu zapowiedzieli, że na Stadionie Śląskim dojdzie do starcia tytanów, czyli Ethana Katzberga i Pawła Fajdka. Czyli aktualnego mistrza świata i mistrza olimpijskiego z byłym pięciokrotnym złotym medalistą mistrzostw świata. A później zmierzą się zapewne co najmniej jeszcze raz - w Ultimate Championship w Budapeszcie, w połowie września.

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Do tej pory mierzyli się w 17 razy, bez kwalifikacji mistrzowskich imprez. Bilans to 16:1 dla Katzberga, Polak wygrał z nim tylko na końcu sezonu 2024 w Zagrzebiu. Ten obecny daje jednak nadzieję, że 37-letni podopieczny Szymona Ziółkowskiego zdoła jednak nieco odmienić ten bilans. 81.89 m w Zagrzebiu i 82.09 m w Nancy robią wrażenie. Choć oczywiście Kanadyjczyk też rzuca daleko. Dość powiedzieć, że w każdym tegorocznym występie przekraczał granicę 80. metra.

I tę serię podtrzymał w zawodach, z których złota brakowało mu bowiem w kolekcji.

Mowa o Igrzyskach Wspólnoty Narodów - dla krajów dawnego Imperium Brytyjskiego.

Piąty konkurs Ethana Katzberga w 2026 roku. I piąty raz ponad 80 metrów. Brakujące złoto

Katzberg startował w nich w 2022 roku - miał wówczas 20 lat, to był ten ostatni sezon przed wielkim przełomem. Ominęły go wówczas mistrzostwa świata w Eugene, gdy Fajdek świętował swoje piąte złoto z rzędu. A dwa tygodnie później wystąpił w Birmingham - właśnie w Igrzyskach Wspólnoty Narodów. To wtedy poprawił swój rekord życiowy na 76.36 m, ale przegrał złoto o 7 cm z Brytyjczykiem Nickiem Millerem.

Wtedy zakończył sezon, w kolejnym poprawił się już na 81.25 m. Na dodatek w finale mistrzostw świata w Budapeszcie - o 23 cm pokonał Wojciecha Nowickiego.

Ethan Katzberg, Glasgow 2026 BEN STANSALL AFP

Igrzyska Wspólnoty Narodów odbywają się co cztery lata - teraz gości je Glasgow. Zmagania lekkoatletów zaczęły się w poniedziałek, rywalizacja w rzucie młotem miała oczywiście zdecydowanego faworyta. I Katzberg nie zawiódł - w pierwszej kolejce rzucił 80.97 m, pobił rekord całych zawodów. A później młot jeszcze czterokrotnei lądował za linią 80. metra, ale przed 81. metrem. Przy czym próbę z trzeciej kolejki ostatecznie uznano za spaloną.

Kanadyjczyk wygrał złoto, drugą pozycję zajął Cypryjczyk Iosif Kesidis (76.97 m), trzecie zaś - rodak mistrza Rowan Hamilton (75.36 m).

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W kontekście przyszłości warto zwrócić uwagę na 20-latka z Cypru, Kesidis to mistrz świata juniorów z Limy z 2024 roku, zeszłoroczny mistrz Europy do lat 23 z Bergen. W swoim pierwszym seniorskim sezonie był w stanie już rzucić blisko 79 metrów, właśnie w Zagrzebiu - tam triumfował Fajdek.

I to on może wkrótce włączyć się do rywalizacji gigantów rzucających ponad 80 metrów. Choć chyba jeszcze nie w Birmingham, gdzie za nieco ponad dwa tygodnie zostaną rozdane medale mistrzostw Europy w rzucie młotem.

Ethan Katzberg i Paweł Fajdek Artur Widak/Nur Photo & Marcin Golba/Nur Photo AFP





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