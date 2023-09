Pię Skrzyszowską znów prześladuje to samo. Mistrzyni olimpijska pobiła rekord

Pia Skrzyszowska wciąż nie może zbliżyć się do swoich najlepszych rezultatów z tego roku. A wszystko przez techniczne błędy na ostatnich płotkach, które wielokrotnie w tym roku prześladowały już polską mistrzynię Europy. Tym razem 22-latka z Warszawy zajęła trzecie miejsce w memoriale Borisa Hanžekovicia w Zagrzebiu, jaj czas to 12.73 s. Wygrała mistrzyni olimpijska Jasmine Camacho-Quinn - jej czas 12.47 s to nowy rekord mityngu, lepszy od poprzedniego Olgi Szyszyginy sprzed 24 lat.