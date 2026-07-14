Piąty Polak w historii. Jest w końcu 1:43 na 800 metrów. Razem z mistrzem Europy

Po mistrzostwach świata w Toruniu, zaledwie niecałe cztery miesiące temu, Maciej Wyderka miał lekki żal o swój bieg - mimo świetnego czasu w półfinale - 1:44.59. Jednego z najlepszych w historii polskich występów pod dachem. Stać go było na więcej, na miejsce wśród sześciu najlepszych specjalistów od czterech okrążeń w hali, bo tyle trzeba w niej przebiec, by wypełnić dystans 800 metrów. Tyle że zasady kwalifikacji do finału były dość brutalne - wchodziło tylko po dwóch najlepszych z każdej z trzech serii.

Wyderka nie był w stanie pokonać znakomitego młodziana Coopera Lutkenhausa - Amerykanin zdobył później złoto, wkrótce może zdominować ten dystans na świecie, a przecież dopiero pod koniec roku skończy 18 lat. Polak dał się jednak ograć na finiszu doświadczonemu Hiszpanowi Mohamedowi Attouiemu. Decydowało 11 setnych sekundy. Wyderka miał trzeci czas półfinałów, w finale zdobyłby z takim brąz...

Mityng World Athletics w Budapeszcie. Rekord życiowy Macieja Wyderki. Co do setnej z mistrzem Europy

Poziom rywalizacji na 800 metrów poszedł wyraźnie w górę, dziś - aby liczyć się na świecie - trzeba biegać w okolicach 1:42.00 - 1:43.00. A w Europie może o sekundę wolniej.

Tymczasem polscy specjaliści od tego dystansu zaczęli nieco wolniej - może poza Bartoszem Kitlińskim, którego 1:44.56 z Dessau znajdowało się na szczycie krajowej listy. Tyle że wciąż brakowało startów Wyderki.

Niespełna 24-letni zawodnik AZS AWF Katowice pojawił się w końcu w rywalizacji w Budapeszcie - ostatnich w tym sezonie zawodach "złotej" rangi w kalendarzu World Athletics. Na niespełna dwa tygodnie przed mistrzostwami Polski, które mają ostatecznie wyłonić skład kadry na 800 metrów na mistrzostwa Europy w Birmingham. Mamy bowiem trzy miejsca w Anglii, a chętnych będzie pięciu lub sześciu.

Maciej Wyderka Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Obsada nie była aż tak wybitna, jak w Diamentowej Lidzem, ale Węgrzy też postarali się o jakość, a nie ilość. A gwiazdą był oczywiście Djamel Sedjati, wicemistrz świata z Eugene i Budapesztu. Algierczyk jest jednym z najszybszych biegaczy na 800 m w historii.

Okrążenie otwarcia było niezłe - 50.55 s, ale nie jakoś piorunująco szybkie. Wyderka biegł w okolicach ósmej pozycji, pod koniec peletoniku, który trzymał się za nadającym tempo Słoweńcem Vukoviciem.

Końcówka była popisem Sedjatiego, dość szybko rozwiał wątpliwości, pięknym atakiem. Za plecami Algierczyka działy się jednak rzeczy arcyciekawe, Polak zaś miał chęci, by trochę namieszać. Tyle że dał się zamknąć przy krawężniku, nie mógł odpowiednio rozwinąć skrzydeł. Finiszował razem z trzema innymi zawodnikami, o wszystkim musiał rozstrzygać fotofinisz.

Sedjati wygrał z czasem 1:43.19, drugie miejsce Kenijczyka Labana Kipkorira Chepkwony'ego (1:43.54) też było oczywiste. Ale później Hiszpana Davida Barroso (1:43.60) i Jamajczyka Navsky'ego Andersona (1:423.62) - już nie.

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Czterej koleni zmieścili się w czterech setnych sekundy, w tym Wyderka. Polak zajął ostatecznie ósmą pozycję, z takim samym czasem jak słynny Francuz Gabriel Tual, który ma życiówkę 1:41.61 i za miesiąc będzie bronił tytułu mistrza kontynentu. Obu zapisano 1:43.97.

A to oznacza, że Wyderka - jako piąty Polak w historii - przebiegł dwa okrążenia na stadionie poniżej 104 sekund. Czy wkrótce zaatakuje rekord Polski?

Maciej Wyderka ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News





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