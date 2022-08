Pia Skrzyszowska znów zaimponowała. Fantastyczny rekord na Stadionie Śląskim!

Memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim to pierwszy w naszym kraju mityng Diamentowej Ligi, najbardziej lukratywnego cyklu zawodów lekkoatletycznych na kuli ziemskiej.

Rekordową formą zaimponowała Pia Skrzyszowska w w biegu na 100 m przez płotki, która dwukrotnie poprawiała rekordy zyciowe. Polka najpierw wygrała drugą serię w rewelacyjnym czasie 12,58, o 4 setne sekundy lepszym od swojego dotychczasowego najlepszego wyniku osiągniętego w czerwcu na zawodach w Suwałkach. To zarazem nowy rekord Polski w kategorii U-23.

Skrzyszowska, biegnąc w doskonałej stawce, wytrzymała na finiszu i nie dała się wyprzedzić m.in. wicemistrzyni olimpijskiej Amerykance Kendrze Harrison - 12,64; na 3. miejscu przybiegła mistrzyni świata z 2019 roku inna zawodniczka z USA Nia Ali.

W finale Polka jeszcze się znacząco poprawiła, choć nie wystarczyło to do wygrania. Na mecie finiszowała czwarta z wynikiem 12,51! To z kolei nowy rekord Europy młodzieżowców.

Skrzyszowska krok po kroku zbliża się do rekordu Polski, choć ten jest jeszcze dosyć odległy, wynosi 12,36 sek. i od 42 lat należy do Grażyny Rabsztyn.

Zawody wygrała faworytka, mistrzyni olimpijska z Tokio Jasmine Camacho-Quinn z Portoryko w czasie rekordu mityngu 12,34 - to zarazem najlepszy czas uzyskany na polskiej ziemi. Druga na metę wpadła srebrna w Tokio Amerykanka Kendra Harrison - 12,37, a trzecia była jej ropdaczka Tia Jones - 12,49.