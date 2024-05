Pia Skrzyszowska zapowiada wielki rewanż. Przekazała też ważną wiadomość

Pia Skrzyszowska odgraża się rywalce

- I dzięki temu dobremu początkowi sezonu, jestem teraz spokojna. Mam też w tym sezonie inną taktykę. Mam w planach mniej startów. Może to i lepiej, bo potrzebuję trochę nerwów. W Ostrawie brakowało mi stresu na starcie. W Dosze czułam go, bo to był pierwszy występ w sezonie. W Czechach niestety zabrakło mi tego czegoś, co by mnie zmotywowało. O mistrzowskie imprezy się jednak nie martwię, bo one same już są dla mnie dodatkowym bodźcem - powiedziała.