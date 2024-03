Pia Skrzyszowska z wielkim sukcesem, a potem takie słowa byłej gwiazdy

- Bardzo się cieszę, że Pia się z tego brązu cieszyła. Ten krążek będzie dla niej bardzo ważny, wpłynie na psychikę. Medal to jest medal. Skrzyszowska ma radość z biegania, świetnie pokonuje płotki technicznie. Ma jeden feler - kiepsko startuje z bloków. To jest do poprawienia. Jeżeli ona by wystartowała dobrze, to rywalki nie miałyby szans. Dziś może jeszcze nie pokonałaby tej rekordzistki świata, ale Francuzkę tak. Gdyby to było 100 metrów, to Pia by je obie pewnie przeszła - oceniła Bielczyk.