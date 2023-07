Pia Skrzyszowska wśród wielkich gwiazd. To mógł być fantastyczny wynik...

Pia Skrzyszowska przyzwyczaiła już do tego w ostatnich dniach, że regularnie potrafi biegać poniżej 12.70 sekundy. Taki było w niedzielę podczas Diamentowej Ligi w Chorzowie (12.67 s), tak było we wtorek w mityngu w Szekesfehervarze na Węgrzech (12.65 s). A jednak widać wyraźnie, że znakomicie wychodząca z bloków zawodniczka z Warszawy może pobiec szybciej, znacznie szybciej. Czegoś jeszcze brakuje - a to lepszego rytmu, a to zachowania spokoju podczas biegu. Nie inaczej było i dzisiaj.