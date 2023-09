Pia Skrzyszowska wreszcie bezbłędna. Udany rewanż na rekordzistce Europy

Pia Skrzyszowska kilka razy miała w tym roku szansę, by przebiec dystans 100 metrów przez płotki poniżej 12,5 sekundy. Najpierw podczas Diamentowej Ligi w Monako, gdy biegła świetnie, na poziomie Alayshy Johnson , gdy na siódmym płotku popełniła techniczny błąd , pozbawiający ją szybkości. Wtedy uzyskała czas 12.68 s. A później w półfinale mistrzostw świata, gdy walczyła o swój historyczny awans do grona ośmiu najlepszych zawodniczek globu.

Mały rewanż na rekordzistce Europy. To Polce Szwajcarka go zabrała

Taki czas pozwoliłby Polce odebrać rekord Europy do lat 23 Szwajcarce Ditaji Kambundji, który przecież do 4 sierpnia należał do Polki (12.51 s z zeszłego roku). Kambundji poprawiła go o cztery setne w mityngu w Bernie, w którym zresztą rywalizowała ze Skrzyszowską. A dziś doszło do ich małego rewanżu.