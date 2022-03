- Najważniejsze było to, aby zachować siły. Czyli nie biec może po życiówkę, bo liczyło się wejście do półfinału. To nie był dobry bieg, popełniłam trochę błędów, ale wystarczyło - powiedziała Skrzyszowska, obiektywnie oceniając swój pierwszy start w Belgradzie.

Dla przypomnienia rekord życiowy Polki, uzyskany w Toruniu, wynosi 7,12.

Można było odnieść wrażenie, że na pierwszych 20-30 m zawodniczka AZS-AWF Warszawa dość dużo straciło, w pewnej chwili biegnąc nawet pod koniec stawki.

- No właśnie sama nie wiem, co się stało. Muszę zobaczyć, co tam się wydarzyło. To były eliminacje, najważniejsze że mam siły na półfinał i to się teraz liczy - stwierdziła Skrzyszowska, nie potrafiąc na gorąco powiedzieć, czy czuła atut belgradzkiej bieżni, która "oddaje" energię.

- Moje ambicje tutaj nie ulegają zmianie i zobaczymy, co uda mi się nabiegać - zakończyła Skrzyszowska.

Artur Gac z Belgradu