Pia Skrzyszowska pędziła jak rakieta. Co za bieg Polki! Sama była zdziwiona

Pia Skrzyszowska do Glasgow na halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce przyjechała z czwartym czasem z grona wszystkich zgłoszonych zawodniczek. To dawało nadzieję na walkę o medal. W eliminacjach Polka to tylko potwierdziła.

Może na starcie zabrakło nieco spokoju, ale za to na dystansie 22-latka włączyła turbo. Wyraźnie wyprzedziła rywalki, a kiedy na tablicy pojawił się wynik - 7,80 sek., Skrzyszowska aż podskoczyła z radości. To jest bowiem jej najlepszy wynik w tym roku. To też jest trzeci wynik w jej karierze i do tego uzyskany w eliminacjach, a do tego najlepszy rezultat tej fazy rywalizacji.

Pia Skrzyszowska najszybsza w tym roku. Polka włączyła turbo

Jak sprawdził Tomasz Spodenkiewicz z Athletics News, w historii halowych MŚ szybciej w eliminacjach od Polki pobiegły jedynie Kendra Harrison (7,77 w 2018) i Sally Pearson (7,79 w 2014 w Sopocie).

Polka była w eliminacjach szybsza od takich gwiazd jak Holenderka Nadine Visser - 7,85 sek., czy zawodniczka Bahamów Devynne Charlton - 7,93 sek., która przecież niecały miesiąc temu pobiła na tym dystansie rekord świata (7,67 sek. - przyp. TK).

Forma przyszła w dobrym momencie. To były eliminacje. Nie ruszyłam spokojnie. To był dziwny bieg, ale jednocześnie szybki. Biegłam luźno. Znalazłam klucz do luźnego biegania. Nie ukrywam, że zdziwiłam się tak dobrym czasem ~ przyznała po biegu Skrzyszowska w rozmowie z Michałem Chmielewskim z TVP Sport.

- Nie mam oczekiwań, ale też wiem, jaki mam wynik. Biegam z ciekawością i chęcią. Za niczym nie gonię, bo tutaj liczą się miejsca - dodała.

Drugi wynik eliminacji uzyskała, broniąca tytułu mistrzyni świata Francuzka Cyrena Samba-Mayela - 7,81 sek., a trzeci należał do Visser. Charlton miała siódmy wynik, ale i tak to ona pozostaje największą faworytką konkurencji.



Poniżej swoich możliwości pobiegła Weronika Nagięć. 21-latka, która robi coraz większe postępy i tej zimy biegała już 8,02 sek., tym razem była szósta w swoim biegu eliminacyjnym ze znacznie słabszym czasem od rekordu życiowego - 8,17 sek. Tym samym nie awansowała do półfinałów. Reklama

- To są moje pierwsze mistrzostwa świata. Mam nadzieję, że ten sezon halowy będzie dla mnie dobrym prognostykiem przed latem. Niestety na rozgrzewce coś stało się z pośladkiem. Muszę zobaczyć, co powiedzą fizjoterapeuci. Liczę na to, że latem będę w stanie biegać poniżej 13 sekund na 100 metrów w przez płotki - powiedziała Nagięć, która została sklasyfikowana na 29. miejscu, w TVP Sport.

Półfinały zostały zaplanowane na godz. 20.40, a finał na 22.00.

