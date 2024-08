- Pobiegłam, jakbym wystąpiła na jakichś mistrzostwach... Nie chcę nikogo obrażać, ale pobiegłam tak, jakbym była młodziczką i pierwszy raz widziała płotki. Biegając w sezonie dużo lepiej, po prostu nie biega się 12.80 w eliminacjach igrzysk. Ale, jak widać, wystarcza to do półfinału. I to już nie pierwszy raz, na mistrzostwach Europy zrobiłam to samo, a już na mistrzostwach Polski o dziwo nie. Ja po prostu tak biegam eliminacje, trochę zbyt bezpiecznie. Również średnio ruszyłam, powinnam była wygrać dobieg, a byłam chyba ostatnia. A zatem popełniłam wszystkie błędy, jakie są możliwe, dzięki czemu wiem, co wyeliminować

~ biła się w pierś druga najszybsza polska w historii.