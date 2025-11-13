Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pia Skrzyszowska ma jasny cel. Coraz bardziej chodzi jej to po głowie

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Pia Skrzyszowska od kilku lat jest czołową płotkarką świata. Na koncie ma medal halowych mistrzostw świata w biegu na 60 metrów przez płotki, a w tym roku w końcu awansowała do finału mistrzostw świata na stadionie w biegu na 100 m ppł. W nim zajęła piąte miejsce, co było najlepszym wynikiem polskiej płotkarki od 22 lat. Skrzyszowska w tym roku pobiła halowy rekord Polski, który przez 45 lat należał do Zofii Bielczyk. Najbliższego lata 24-latka będzie chciała się rozprawić z rekordem kraju na stadionie.

Uśmiechnięta kobieta w eleganckiej sukni odbiera bukiet kwiatów oraz statuetkę od mężczyzny w garniturze na tle dekoracyjnej ściany z napisem.
Uśmiechnięta kobieta w eleganckiej sukni odbiera bukiet kwiatów oraz statuetkę od mężczyzny w garniturze na tle dekoracyjnej ściany z napisem.Łukasz Sobalamateriały prasowe

W skrócie

  • Pia Skrzyszowska po udanym sezonie celuje w pobicie rekordu Polski na stadionie.
  • Zawodniczka konsekwentnie utrzymuje wysoką formę w najważniejszych zawodach, zdobywając medale na arenie międzynarodowej.
  • Przyznaje, że jej marzeniem jest wymazanie z tabel niemal 48-letniego rekordu kraju na 100 m przez płotki.
Pia Skrzyszowska zaliczyła kolejny bardzo dobry sezon. Po raz kolejny razem z trenerem Jarosławem Skrzyszowskim idealnie trafiła z formą na najważniejsze imprezy, choć czasem złościła się słabszymi startami pomiędzy startami w mistrzowskich zawodach.

24-latka, mistrzyni Europy na 100 metrów przez płotki z 2022 roku, drugi sezon z rzędu zaliczyła ze zdobyczą medalową. Przed rokiem była trzecia w halowych mistrzostwach świata, a w tym sięgnęła po brąz halowych mistrzostw Europy. W HMŚ w Nankinie była tuż za podium, ale z Chin wróciła z rekordem Polski na 60 m ppł. - 7,74 sek. Ten od 45 lat należał do Zofii Bielczyk i wynosił 7,77 sek.

Pia Skrzyszowska: wierzyłam w swój cel

- Co mnie najbardziej cieszy po tym sezonie? Chyba fakt, że na najważniejszych imprezach sezonu byłam w formie. Za każdym razem osiągałam rekordy sezonu i mimo że zdarzały się cięższe starty, to jednak w tych kluczowych występach prezentowałam się najlepiej. To był dla mnie bardzo długi sezon, bo w hali startowałam już od lutego, a w kwietniu rozpoczęłam sezon letni. Trzeba było wytrzymać do samego końca, bo we wrześniu odbywały się mistrzostwa świata w Tokio. Cały czas wierzyłam w swój cel i chyba dzięki temu dotrwałam do końca - mówiła Skrzyszowska przy okazji gali "Złote Kolce".

24-latka uznana została drugą najlepszą polską lekkoatletką roku. Ubiegła ją tylko wicemistrzyni świata w skoku wzwyż Maria Żodzik.

W kolejnym roku przed Skrzyszowską wielkie wyzwania. W Toruniu odbędą się bowiem halowe mistrzostwa świata (20-22 marca 2026 rok), a w Birmingham mistrzostwa Europy (10-16 sierpnia 2026 roku).

- Nie będę ukrywać, że w Polsce, przed własnymi kibicami, chciałabym zaprezentować się już najlepiej. W 2024 roku w Glasgow miałam brąz, więc tutaj może pokuszę się o coś więcej? Tym bardziej że na trybunach będzie kibicować mi rodzina, a podczas HME w 2021 ze względu na pandemię kibiców w hali nie było. A plany na stadion? Będą mistrzostwa Europy, więc ponownie celuję w medal. Fajnie byłoby też zrobić życiówkę, ten rekord Polski… Ale to odległe plany. Na razie skupiam się na treningach, żeby dobrze zacząć sezon 2026 - powiedziała lekkoatletka.

Z mistrzostw Starego Kontynentu Polka przywozi medale od 2022 roku. Najpierw w Monachium wygrała, a w rok temu w Rzymie była trzecia. O medal zatem będzie chciała powalczyć też w Anglii. Ostatnie cztery sezony Skrzyszowska kończyła w najlepszej trójce na listach europejskich, a to oznacza, że z pewnością będzie jedną z faworytek.

    Apetyt na rekord

    Naszej płotkarce marzy się jednak jeszcze wymazanie z tabel rekordu Polski na 100 m ppł. Grażyny Rabsztyn - 12,36 sek., któremu w przyszłym roku stuknie 48 lat. Przed rokiem Skrzyszowska była blisko, ale do pobicia rekordu kraju zabrakło 0,02 sek. Uzyskała bowiem czas 12,37 sek. W tym roku jej najlepszym wynikiem było 12,49 sek.

    Rekord Polski w hali już był, więc oczywiście mam apetyt na kolejny. Pobiec taki wynik w czołówce światowej to dla mnie motywacja. Wciąż mam jednak duży szacunek i podziw dla pani Grażyny, która wciąż jest rekordzistką
    mówiła Skrzyszowska.

    Lekkoatletka w stroju startowym pochylona w pozycji startowej na bieżni stadionu, w tle tablica z nazwą zawodów i jaskrawe światło, po bokach rozmyte elementy konstrukcji stadionowej tworzą tunelowy efekt kadru.
    Pia SkrzyszowskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
    Lekkoatletka w stroju sportowym, z ręką przy ustach, na tle rozmytej publiczności, widoczny numer startowy i nazwisko Skrzyszowska na koszulce.
    Pia SkrzyszowskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
    Pia Skrzyszowska
    Pia SkrzyszowskaSOEREN STACHE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
    Lekkoatletka w stroju sportowym z numerem startowym i napisem 'Glasgow', stojąca na tartanowej bieżni, wykonująca gest wzruszenia ramionami.
    Pia SkrzyszowskaJane BarlowEast News

